Tennis, Nadal salta Doha e Dubai

Non un periodo semplice per il campione spagnolo infortunatosi a inizio anno agli Australian Open

14-02-2023 15:29

Rafael Nadal è purtroppo ancora ai box per l’infortunio rimediato allo psoas all’Australian Open. I tempi di recupero sono purtroppo piuttosto lunghi: Nadal si è fermato al secondo turno degli Australian Open contro McDonald.

Si è subito parlato di uno stop di almeno 6/8 settimane. Lo spagnolo era così iscritto ai tornei di Doha e Dubai da cui però si è dovuto ritirare.

Come spiega UbiTennis, la notizia arriva dal sempre aggiornato profilo twitter Entry List Updates. Il 22 volte campione di una prova Slam è infatti costretto a saltare l’ATP250 di Doha (20-26 febbraio) e l’ATP500 di Dubai (27 febbraio-4 marzo). A Dubai era stato dato come presente dopo 15 anni di assenza. Il mancino di Manacor, a causa di questa defezione forzata perderà così un po’ di punti, come i 500 guadagnati un anno fa ad Acapulco.

Nadal rischia, inoltre, di uscire dalla top10 per la prima volta in 18 anni. Non si anno nemmeno certezze o aggiornamenti sul suo ritorno sul campo da tennis. Ci sarà a Indian Wells? Al Masters 1000 difende 600 punti della finale del 2022, mentre a Miami non gioca dal 2017.

Da capire se Nadal torneà per questa parte della stagione indoor o se inizierà a prepararsi per la terra battuta e per il Roland Garros.