Tennis: Nadal sempre più vicino agli Australian Open

30-12-2021 08:50

Dopo il periodo di isolamento a cui è stato costretto dopo essere risultato positivo al covid, Rafael Nadal, è tornato in campo per allenarsi in vista di una sua sempre più probabile presenza agli Australian Open.

Al momento non è stata ancora ufficialemnte confermata la partecipazione di Nadal agli Australian Open 2022, tuttavia gli ultimi indizi sembrano incoraggianti in tal senso.

Il 35enne di Manacor, al rientro dopo aver saltato tutta la seconda parte del 2021 agonistico per un problema al piede, dovrebbe volare a Melbourne nei prossimi giorni (entro il 9 gennaio) in modo da rispettare i protocolli previsti e presentarsi regolarmente al via del Major Down Under.

Nel frattempo il maiorchino proseguirà il suo programma di allenamenti nella sua Academy di Manacor, prima di ufficializzare la sua presenza a Melbourne.

OMNISPORT