Tennis, Nishikori racconta la quarantena australiana

Kei Nishikori è uno dei tennisti costretto alla quarantena senza la possibilità di allenarsi. Insieme a lui sono 71 i casi simili a causa di positività ricontrate su tre dei voli che portavno gli atleti a Melbourne.

Sui social il nipponico ha spiegato come sta affrontando la quarantena: “Sono in un isolamento di 14 giorni in una stanza di albergo, una situazione che non ho mai sperimentato prima. È certamente un rischio giocare le gare dopo due settimane senza alcun allenamento, ma non ci sono altre soluzioni e sto solo provando a vedere la cosa in modo positivo”

E sugli allenamenti: “Prima di venire qui ho fatto una sessione di allenamento a grandissimi ritmi”

OMNISPORT | 19-01-2021 14:20