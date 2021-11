Tennis, Novak Djokovic: "Coppa Davis mio trampolino di lancio"

29-11-2021 16:30

La Serbia di Novak Djokovic è approdata ai quarti della Coppa Davis 2021. Il numero 1 del mondo sta facendo di tutto per guidare la sua nazionale verso il secondo titolo, e ha aveva pareggiato i conti superando Jan-Lennard Struff con un netto 6-2 6-4.

Il numero 1 del mondo sta provando a chiudere l’anno nel migliore dei modi, ma tra tutto ora è totalmente concentrato sulla Davis, competizione che già negli scorsi giorni ha dichiarato di amare molto:

“La Coppa Davis ha rappresentato un trampolino di lancio che mi ha consentito di vincere tre Slam nel 2011. Poi sono diventato anche il numero 1 al mondo. La mia passione per questa manifestazione è cresciuta con il passare del tempo. Sono stato molto fortunato ad essere un membro della squadra che ha trionfato nel 2010. Conserverò quei ricordi per il resto della mia vita. Vincere la Coppa Davis è stato fondamentale, perché ha dato un enorme impulso alla mia carriera”.

Djokovic ha superato il connazionale Janko Tipsarevic diventando il giocatore serbo ad aver vinto più partite nella storia della Davis:

“Sono trascorsi più di 15 anni da quando ho fatto il mio debutto in Coppa Davis, quindi potrei non ricordarmi tutti gli incontri che ho disputato. Posso dire che è sempre stato un autentico privilegio giocare per il mio Paese”.

OMNISPORT