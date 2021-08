Tennis, Novak Djokovic si ferma: riposo prima degli US Open

Dopo la cocente delusione di Tokyo 2020, Novak Djokovic si ferma per un po’.

A comunicarlo lui stesso tramite una storia postata sul suo profilo Instagram. Il numero uno salterà infatti, per concentrarsi sullo US Open, il Western & Southern Open di Cincinnati al via sabato.

“Mi prenderò un po’ più di tempo per recuperare dopo gli impegni fisicamente piuttosto faticosi fra l’Australia e Tokyo – ha scritto ai suoi fan sui social il serbo, che alle Olimpiadi ha perso la sfida per la medaglia di bronzo -. Purtroppo questo significa che non sarò pronto a competere a Cincinnati quest’anno, quindi mi concentrerò sullo Us Open e trascorrerò più tempo con la mia famiglia. Ci vediamo presto a New York”.

