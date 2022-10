Tennis, nuovo allenatore per Emma Raducanu

12-10-2022 17:06

Non è stato un anno semplice per la tennista britannica Emma Raducanu.

La sportiva, dopo la vittoria degli US Open 2021 è entrata in un tunnel, alternando più momenti no a quelli sì e collezionando sconfitte e cambi di allenatore. La Raducanu ha anche da poco chiuso il rapporto lavorativo con il coach russo Dmitry Tursunov. I due avevano iniziato a lavorare, ma solo in via di prova, durante la stagione sul cemento americano. La collaborazione non ha però avuto seguito per decisione presa di comune accordo.

Intanto l’inglese ha deciso d’inserire nel suo team l’esperto di fitness Jez Green, che in passato ha lavorato con alcuni tennisti come Andy Murray, Alexander Zverev o Dominic Thiem.

Tanti sono stati i problemi fisici per la tennista che sta cercando così di risollevarsi e trovare una soluzione per tornare al top.