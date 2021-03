Tennis, out da Rotterdam Sonego

Il torneo ATP 500 di Rotterdam è già finito per l’italiano Lorenzo Sonego.

L’azzurro è stato infatti eliminato al primo turno dal numero 56 del ranking, ovvero l’americano Tommy Paul per 6-4, 7-6(7). Il numero 35 del ranking non è stato autore di una prestazione convincente.

Dall’altra parte del tabellone: sorpresa, visto che esce la testa di serie numero 3, Zverev che perde contro il kazako Bublik. Il tedesco non è stato in grado né di reagire in campo né di avere una reazione anche a livello psicologioco e ha ceduto i due set per 7-5 6-3.

OMNISPORT | 03-03-2021 14:47