08-11-2021 10:49

Jasmine Paolini, azzurra del tennis, sta vivendo un bel momento una bel finale di stagione. A Linz, se dovesse avanzare, potrebbe anche entrare nella top 50.

L’azzurra ha battuto in Austria Dayana Yastremska 6-4 3-6 6-2: i precedenti erano a favore della toscana che comunque è stata brava a gestire la potenza della sua avversaria. La Paolini ha così raggiunto il secondo turno di un evento WTA per la 14esima volta in stagione.

OMNISPORT