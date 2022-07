Tennis, paradosso Wimbledon: Djokovic scende di ranking

11-07-2022 09:36

Il paradosso di Wimbledon. Con la mancata assegnazione di punti varia e non di poco il ranking ATP e WTA.

Per info chiedere a Novak Djokovic che da oggi, lunedì 11 gennaio, si ritrova a essere addirittura numero 7 al mondo non avendo potuto difendere i punti della vittoria di Wimbledon 2021 (cosa che fa precipitare in classifica anche Matteo Berrettini ora numero 15 al Mondo).

Berrettini, così, da oggi, non è più numero uno di Italia e lascia la top ten conquistata per la prima volta il 14 ottobre 2019.

Rafael Nadal è nuovamente numero tre, mentre invariate le prime due posizioni con Medvedev che nemmeno ha giocato Wimbledon numero uno e numero due un altro assente, questa volta per infortunio e non per Nazionalità, ovvero Alexancder Zverev.

Numero uno d’Italia, invece, Jannik Sinner che non aveva praticamente punti da difendere su erba e che torna in top ten occupando la posizione numero 10 del ranking.

Nelle prossime settimane sarà comunque un “testa a testa” nel ranking tra l’altoatesin e Berrettini che cercherà di recuperare terrenno nel ranking ma anche nella race che determina l’accesso alle ATP Finals, per il secondo anno di seguito a Torino a novembre.