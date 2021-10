Tennis, Pennetta: "Ai miei tempi Raducanu non avrebbe vinto"

20-10-2021 13:47

Flavia Pennetta, in lista per entrare nella Hall of Fame del tennis (con lei Ana Ivanovic, Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero, Cara Black e Lisa Raymond) ha parlato della nuova campionessa degli US Open la 18enne Emma Raducanu.

“Non mi piace quello che sta succedendo, c’è una fortissima discontinuità e secondo me non è una cosa buona per il mondo del tennis. Ai miei tempi non sarebbe mai accaduto che una ragazzina che partiva dalle qualificazioni, come appunto Emma a New York, avrebbe poi vinto gli Us Open. Di solito i grandi atleti tendono a fare la differenza in queste competizioni e vedendo questo penso ci sia qualcosa di sbagliato. Manca il carisma e quindi il tennis femminile è più difficile da pubblicizzare”

OMNISPORT