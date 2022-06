Tennis, per Murray niente Queen's: come sta lo scozzese

14-06-2022 17:09

Andy Murray, dopo i problemi manifestati a Stoccarda ha deciso di dare forfait anche al Queen’s.

“Dopo essermi fatto una ecografia che ha riscontrato un infortunio addominale, non sarò in grado di competere al Queen’s quest’anno. Il torneo significa molto per me ed è deludente non gareggiare, soprattutto dopo aver già giocato delle belle partite sull’erba”.

Al suo posto è poi entrato in tabellone l’americano Kudla. Un vero peccato per Murray che dopo la finale di settimana scorsa ha guadagnato 21 posizioni in classifica e dopo anni è tornato a battere un top 10 (Tsitsipas).