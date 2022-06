Tennis, quando torna Musetti? Parla coach Tartarini

15-06-2022 14:10

Non è un momento facile per il tennis italiano vessato dagli infortuni. L’ultimo della lista è stato Lorenzo Musetti, costretto al ritirarsi al primo turno del Queen’s contro il kazako Alexander Bublik a causa di un problema fisico.

Un guaio che non ci voleva, soprattutto all’inizio della stagione sull’erba con cui ha poca confidenza. A distanza di 36 ore l’azzurro si è sottoposto a ulteriori controlli che hanno mostrato come non ci sia, fortunatamente, nessuna lesione. Salvo ulteriori problemi il tennista di Carrara dovrebbe giocare Wimledon, terza prova dello Slam.

Lo ha confermato anche il suo storico allenatore, a OA Sport, Simone Tartarini: “Per fortuna i controlli di oggi hanno escluso lesioni e tutto è legato a un colpo subito sull’osso. In cinque/sei giorni di riposo dovremmo cavarcela, in tempo per disputare Wimbledon. Certo, sempre un po’ tirati, ma è un po’ una caratteristica di questo 2022″.