Il bilancio di Raducanu: "Mi sto ritrovando"

02-08-2022 11:47

Inizia un periodo complesso della stagione di Emma Raducanu, chiamata a difendere la vittoria dello US Open.

La fresca numero 10 al mondo è pronta al debutto a Washington dove verrà seguita da Tursunov. “A parte lo Us Open, i risultati dello scorso anno non sono male per una ragazza di 18/19 anni. Dovrei fare un passo indietro e darmi una pacca sulla spalla. Quest’anno è stato difficile, sto cercando di trovare me stessa ad alti livelli. Ho saltato quasi tutti gli step, per me è importante essere riuscita a vincere una due partite nelle prove Slam. Ho imparato che sono molto forte, sto cercando di rialzarmi”.