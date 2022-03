Tennis, rammarico Paolini: "Sono un po' delusa"

15-03-2022 15:31

Dopo la bella prestazione contro la Sabalenka, Jasmine Paolini, è uscita di scena dal Master 1000 di Indian Wells per mano di Viktoria Golubic.

A fine match, come riporta UbiTennis, l’azzurra non è riuscita a nascondere il suo rammarico per la prestazione messa in atto.

“Alla fine della partita ero molto tesa e nel primo set non sono riuscita ad esprimermi. Secondo me ho fatto troppa fatica; ho avuto le mie chance, ho sbagliato una risposta sulla palla break nel primo set però sinceramente ho fatto tanta fatica. Sono un po’ delusa, sicuramente, perché era una partita che potevo vincere. Il secondo set è stato quello che ho giocato meglio ovviamente, dove mi sono lasciata più andare. Secondo me non sono riuscita a gestire bene le emozioni e gestire bene i punti, perché sono andata due volte a servire per chiudere il match e ho fatto veramente schifo”.

OMNISPORT