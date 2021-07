Tennis, Roger Federer: "Non so se è stato il mio ultimo Wimbledon"

Dopo 22 partecipazioni al Championship, di cui ben 8 concluse con la coppa tra le mani, potrebbe essere davvero arrivata la fine di un’era per Roger Federer, sconfitto oggi in 3 set nettissimi dal polacco Hurkacz. Sarà l’ultimo Wimbledon giocato da Sua Maestà Roger Federer? Impossibile dirlo adesso con certezza, sicuramente è la fine di quella che poteva essere una storia bellissima.

In conferenza stampa, l’elvetico di Basilea rivela di non aver deciso quale sarà il suo futuro:

“Non so se è stato il mio ultimo Wimbledon, non lo so davvero. Il mio obiettivo era quello di riuscire a giocarne un altro, a tornare e sono felicissimo di esserci riuscito quest’anno. Sono deluso per la sconfitta ovviamente, ma allo stesso tempo quando finisce un torneo c’è un peso che ti cade dalle spalle. Adesso sono veramente esausto, non vedo l’ora di riposare”.

Un’altra situazione che, allo stato attuale delle cose, rimane in sospeso è la partecipazione del 20 volte vincitore Slam ai Giochi Olimpici di Tokyo. La sua partecipazione sembrava quasi certa fino a poco fa, ma, ora, non si sa cosa accadrà:

“Non ho ancora preso una decisione, avevo già detto che su ciò che viene dopo Wimbledon ci avrei pensato alla fine di Wimbledon. Farò un annuncio il prima possibile, ma voglio prendermi qualche giorno. Ovviamente parleremo già un po’ stasera, a seconda di come mi sento, poi anche nei prossimi due giorni. Partiremo da lì e vedremo cosa serve per essere più in forma e maggiormente competitivo. Hai bisogno di un obiettivo quando stai attraversando la riabilitazione: non puoi pensare all’intera montagna da scalare in una volta, ma devi andare per gradi e Wimbledon è stato il primo step. Sono davvero molto felice di essere arrivato così lontano qui e di aver giocato Wimbledon a questo livello dopo tutto quello che ho passato. Ovviamente mi piacerebbe giocarci di nuovo, ma alla mia età non sei mai sicuro di cosa c’è dietro l’angolo”.

OMNISPORT | 07-07-2021 22:29