Tennis, Serena Williams non parteciperà ai Giochi Olimpici di Tokyo

27 giugno 2021. Una delle più grandi tenniste della storia, la statunitense Serena Williams, non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo. È la Williams stessa a comunicarlo durante la classica conferenza stampa che precede l’inizio di Wimbledon, dove debutterà martedi contro Aliaksandra Sasnovich.

La Williams non è scesa nel dettaglio in merito alla propria decisione, ma ha anche affermato che probabilmente ne parlerà in futuro. Da ricordare come già in precedenza, Serena aveva affermato di nutrire seri dubbi sulla sua partecipazione a questa edizione della competizione a 5 cerchi, in quanto non avrebbe potuto portare con le se la figlia Olympia, di 3 anni appena.

Nello specifico, in conferenza stampa, la Williams ha detto che:

“In realtà non sono nella lista olimpica – non che io sappia. Se invece ci sono, allora non dovrei esserci”. Ha rifiutato di spiegarne i motivi, aggiungendo: “Ci sono molte ragioni per cui ho preso la mia decisione sulle Olimpiadi. Non mi va di parlarne oggi. Magari un altro giorno. Scusate”.

Dal suo debutto all’Olimpiade di Sydney 2000, la tennista vanta in singolare un oro a Londra 2012, in doppio un oro nel 2000, 2008 e 2012 in coppia con la sorella Venus.

Serena Williams si unisce alla schiena già molto fornita di grandissimi nomi del tennis che hanno annunciato il forfait per questa edizione dei giochi: Rafael Nadal, del Potro e Dominic Thiem hanno già annunciato che non voleranno in Giappone, mentre non ha ancora sciolto le riserve Roger Federer, la sua partecipazione dipenderà probabilmente dalla sua condizione fisica post Wimbledon. Chi invece parteciperà sicuramente sono Djokovic e Murray, cosi come Naomi Osaka, assente a Wimbledon.

OMNISPORT | 27-06-2021 14:29