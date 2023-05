Tennis, si dividono le strade di Tsitsipas e Philippoussis

È durata nemmeno un anno la collaborazione tra i due

24-05-2023 15:17

Stefanos Tsitsipas e Mark Philippoussis hanno interrotto la loro collaborazione iniziata meno di un anno fa.

Per il momento il greco, nonostante la finale agli Australian Open e quella di Barcellona non ha ancora portato a casa un titolo. A dare l’annuncio, su Instagram, il coach ed ex tennista australiano.

“Grazie per l’opportunità di aver fatto parte della tua squadra. È stato un grande viaggio e una grande esperienza, sono fiero di ciò che abbiamo raggiunto insieme nel breve periodo di tempo che abbiamo avuto. Ti auguro salute, felicità e successi per il tuo futuro, dentro e fuori dal campo!” .