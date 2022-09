Tennis, si rivede Djokovic: in campo a Tel Aviv

20-09-2022 15:07

Novak Djokovic torna in campo. Oltre la Rod Laver Cup, a livello atp lo rivedremo in campo per il torneo ATP 250 di Tel Aviv che avrà luogo dal 26 settembre al 2 ottobre. Sarà il primo torneo ufficiale dopo la vittoria di Wimbledon in finale contro Kyrgios.

A causa della decisione di non vaccinarsi il serbo non ha potuto giocare, infatti, tutta la stagione sul cemento americano saltando anche gli US Open poi vinti da Alcaraz. Il serbo scenderà in campo in singolare e si cimenterà anche con il doppio.

L’ex numero uno al mondo giocherà con il tennista di casa, l’israeliano Jonathan Erlich, 45 anni giunto ormai all’ultimo torneo dopo 22 vittorie in carriera.