Tennis, si rivede Federer: andrà in Giappone per un evento

19-10-2022 16:38

Si torna a rivedere Roger Federer. Dopo l’addio alle scene alla Laver Cup di Londra il tennista svizzero sarà impegnato in Giappone.

Il 19 novembre parteciperà infatti a un evento del suo sponsor, Uniqlo, l’UNIQLO LifeWear Day Tokyo 2022. Il tennista che non sarà presente a Basilea, si rivedrà finalmente in campo a Tokyo.

Lo svizzero darà vita a una serie di lezioni in compagnia del collega Shingo Kunieda – UNIQLO Global Brand Ambassador e campione di tennis in sedia a rotelle. Federer vestirà quindi i panni di allenatore.

Un primo test per una possibile strada futura per Federer che ha promesso di non scomparire dalle scene sportive ma non ha chiarito cosa farà di preciso.