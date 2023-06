Tennis: Sinner assente nelle entry list di Umago e Amburgo

I due tornei su terra rossa si svolgono a fine luglio: l'anno scorso l'altoatesino vinse contro Alcaraz in Croazia

28-06-2023 09:40

Jannik Sinner non è nelle entry list dei tornei di Umago e Amburgo, entrambi su terra rossa, in programma dal 24 al 30 luglio. Il primo è un un Atp 250 e il campione in carica è proprio il tennista azzurro che, l’anno scorso, battè Carlos Alcaraz vincendo il primo e per ora unico titolo su questa superficie; quello tedesco è un Atp 500, la stagione passata vinto da Lorenzo Musetti, anche lui campione dopo aver superato l’iberico numero 1 al mondo.

L’altoatesino cambia dunque la sua programmazione di avvicinamento ai 1000 nordamericani e poi agli Us Open, su cui punta.