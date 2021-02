Tennis, Sinner e Travaglia in semifinale a Melbourne

Semifinale sia per Sinner che per Stefano Travaglia al Great Ocean Road Open. L’alatoatesino ha superato per 7-6 (6) 6-2 lo sloveno Aljaz Bedene, n.58 del ranking mondiale.

Da sottolineare della sua prestazione, a parte aver salvato un set point al tie – break anche aver siglato per 12 ace. Bene anche Stefani Travaglia che si impone 6-1 7-5 – sul il kazako Alexander Bublik, ora in semifinale affronta Monteiro. Out l’altro italiano Salvatore Caruso.

OMNISPORT | 05-02-2021 10:12