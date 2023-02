Dopo la vittoria a Montpellier, Sinner si aggiudica pochi giorni dopo un'altra finale a Rotterdam, in programma domani contro Medvedev: battuto in semifinale Griekspoor.

18-02-2023 21:39

Jannik Sinner non vuole più fermarsi. Dopo il trionfo a Montpellier infatti, l’altoatesino adesso ha la possibilità di ripetersi a Rotterdam in un torneo ATP 500. L’azzurro ha battuto in semifinale il padrone di casa Tallon Griekspoor 7-5, 7-6 e domani si giocherà la finale del torneo contro il russo Medvedev.

Rotterdam, il match tra Sinner e Griekspoor

Primo set molto equilibrato, con Griekspoor che tiene testa a Sinner. L’azzurro è come sempre bravo nel servizio e regala anche qualche giocata di livello al pubblico presente. Il break dell’altoatesino arriva proprio nel momento decisivo, ovvero quello del 7-5. Nel secondo set il copione non cambia: il padrone di casa è bravo a rispondere colpo su colpo all’avversario, trascinandolo al tie break: l’olandese però non può nulla contro la forza di Sinner, che chiude i conti 7-5.

Per Sinner la nona finale

L’altoatesino, prima di domani, aveva giocato solo una finale in un ATP 500: quella vinta a Washington contro Mc Donald, nel 2021. Si tratta della nona finale per l’altoatesino in carriera, che sale così al settimo posto all-time tra i tennisti italiani, raggiungendo Andrea Gaudenzi e Filippo Volandri.

Sinner, adesso c’è Medvedev

Dopo le difficoltà all’esordio contro il francese Benjamin Bonzi (accusato un piccolo passaggio a vuoto nel corso del secondo set), Sinner ha marciato alla grande nel torneo di Rotterdam, eliminando due giocatori di altissimo livello: al 2° turno il n. 1 del seeding Stefanos Tsitsipas e ai quarti lo svizzero Stan Wawrinka, lasciandogli appena 4 game. Adesso, l’azzurro se la dovrà vedere col numero 11 del ranking Daniil Medvedev, che ha lasciato le briciole al bulgaro Grigor Dimitrov vincendo 6-1, 6-2.

Le parole di Sinner

Queste le parole di Sinner al termine della semifinale di Rotterdam vinta contro Griekspoor: “Ho sentito tantissima pressione, ma sono soddisfatto e penso già alla finale. Medvedev? Sarà durissima, ma voglio lasciare il segno anche in questo torneo”.