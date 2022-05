Tennis, Sinner si sbilancia: "Ecco chi vorrei come partner di doppio"

18-05-2022 14:50

Si avvicina la seconda prova Slam dell’anno, il Roland Garros. Jannik Sinner è pronto e ha parlato in un’intervista rilasciata al canale ATP. L’azzurro è in una fase di rodaggio dopo il cambio allenatore ed è alla ricerca di una vittoria importante e contro un top 5 dopo l’ennesimo k.o con Tsitsipas a Roma.

Non si è parlato solo del suo gioco ma anche del desiderio di giocare un doppio con un collega in particolare.

A domanda diretta su chi, tra, Bjorn Borg e Guillermo Vilas e Nadal sceglierebbe per un doppio, spiega: “Scelgo Rafa perché lo conosco. È uno dei più grandi di tutti i tempi. Io in doppio non sono molto bravo, quindi se perdiamo è colpa mia”.

Stessa opinione condivisa anche da Thiem, alla ricerca ancora di una vittoria dopo il suo ritorno sul circuito e da Fognini. L’austriaco che a Parigi ha perso due finali ha detto: “Giocherò con Rafa contro Borg e Vilas. Io lo conosco abbastanza bene, ho giocato grandi partite contro di lui, quindi sarebbe bello giocarci in doppio”.

Fognini, ha invece spiegato: “Sceglierò Rafa. Fisicamente penso che siamo più forti di Borg e Vilas. Quindi spero che funzioni”.

OMNISPORT