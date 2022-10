Tennis, Sonego smonta le polemiche su Napoli: "Arena bellissima"

18-10-2022 15:25

Tra i protagonisti in tabellone a Napoli, Lorenzo Sonego che domani affronterà Sebastian Baez.

“È emozionante essere a Napoli. Non è la prima volta che vengo in questo circolo stupendo, l’atmosfera è magnifica. D’altronde Napoli è una delle mie città preferite: sono contento di esserci”

Dopo un periodo difficile il torinese sta trovando continuità: “Nella vittoria in Francia si sono visti magari i risultati di tutto l’anno ed i miglioramenti che ho fatto. Devo ritrovare continuità, ma tennisticamente e tecnicamente già mi sentivo cresciuto. Ci sono naturalmente delle lacune da colmare. Rivalsa dopo la mancata convocazione in Davis? Più che altro è una rivalsa per me in una stagione dove nonostante il tanto impegno i risultati non sono arrivati”.

E sulle polemiche sull’impianto e il terreno di gioco: “L’Arena? Non ho seguito la vicenda, ma ci ho giocato questa mattina ed è molto bello, si gioca bene. La cornice è impressionante e non vedo l’ora di fare la mia partita”.