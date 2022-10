04-10-2022 12:49

Subito una sorpresa al torneo di Astana. Il numero uno al Mondo, Carlos Alcaraz è già uscito di scena.

Lo spagnolo è stato infatti eliminato da un lucky loser, il belga David Goffin (che aveva perso all’ultimo turno delle qualificazioni da Luca Nardi) con il punteggio di 7-5 6-3.

Per Alcaraz si trattava della prima uscita dopo la vittoria di quest’anno agli US Open (eccezione fatta per la Coppa Davis giocata con la Spagna). Una debacle inaspettata per il giovane tennista di Murcia che comunque non rischia la vetta del ranking ATP, avendo ampio margine su Nadal secondo e Ruud terzo. Alcaraz è anche già qualificato per le NITTO Atp Finals di Torino