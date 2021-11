Tennis, speranza Finals: il messaggio social di Matteo Berrettini

15-11-2021 20:19

Berrettini ci spera ancora, ma le Finals sono sempre a rischio. Il tennista romano, dopo l’infortunio di ieri durante il match con Zverev, è apparso visibilmente amareggiato per lo strappo addominale: “È il peggior momento della mia carriera. Ora sento solo che mi stanno portanto via una cosa bellisima”, ha dichiarato nella notte di ieri.

Berrettini ci tiene troppo alle Finals, d’altronde è uno dei tornei più importanti al mondo e si svolgono anche a Torino. Il finalista di Wimbledon vuole mostrare il suo valore davanti al pubblico italiano e gareggiare contro i più grandi tennisti al mondo.

Infortunio Berrettini, il messaggio di Djokovic

Tra questi, ovviamente, il numero uno del pianeta Novak Djokovic, che dopo aver saputo dell’infortunio di Berrettini gli ha inviato subito un messaggio: “Gli mando un grande abbraccio, è un giocatore fenomenale e una grandissima persona. E’ una cosa che non vorresti mai che succedesse perché non puoi fare quello che ami e posso immaginare come si senta. Per lui giocare qui in Italia era una cosa molto speciale e speriamo possa tornare in Coppa Davis o presto”.

Berrettini, il messaggio social fa sperare

Su Instagram, Berrettini ha dato un segnale positivo ai fan. L’azzurro migliore al mondo non vuole mollare, la decisione del possibile ritiro è stata perciò rimandata: “Ieri sera ho provato una delle peggiori sensazioni della mia carriera – ha affermato nuovamente il romano -. Grazie mille del supporto, in questi momenti è di grande aiuto. Vi volevo aggiornare che il mio team tecnico e medico sta valutando gli esami di oggi e la situazione in generale. Vi farò sapere appena prenderò una decisione. Grazie ancora”.

Berrettini vuole Hurkacz, a breve la decisione

Nel frattempo si scalda Sinner, ma la speranza di tutti è di vedere nuovamente in campo Berrettini domani contro Hurkacz. Berrettini deciderà a breve, il post su Instagram lascia sensazioni positive ma il recupero non sarà semplice.

OMNISPORT