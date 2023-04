Tennis, Stoccarda: Trevisan si ritira

L'azzurra era sotto 5-7, 1-1 contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia quando ha dovuto abbandonare per un problema alla coscia

18-04-2023 15:08

Dura poco più di un set il torneo Wta 500 di Stoccarda per la migliore delle azzurre, Martina Trevisan. Opposta a Beatriz Haddad Maia, dopo un primo set lottato e perso per 5-7, sull’1-1 del secondo parziale l’azzurra deve alzare bandiera bianca a causa di un problema alla coscia.

C’è dunque da raccontare solo il primo set: al secondo gioco Trevisan deve subito annullare quattro palle break per l’1-1. Si carica, l’azzurra, che conquista tre giochi di fila e va sul 4-1 e servizio a favore. Ma l’avversaria trova il controbreak del 2-4 e, sul 4-5, trova cinque punti consecutivi dallo 0-40 per andare a pareggiare. La brasiliana continua a spingere, vince altri due fame di fila e il set per 7-5.

Nel secondo set, altre due palle break salvate da Trevisan che strappa l’1-1. Invece di restare in campo, però, la nostra giocatrice si avvia verso la panchina e chiede aiuto alla fisioterapista. Dopo un breve consulto, decide di ritirarsi.