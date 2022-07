Tennis, Thiem fuori da Bastad ma arrivano segnali positivi

16-07-2022 11:52

Dalla terra svedese di Bastad arrivano segnali positivi per Dominic Thiem. L’austriaco, tornato da qualche mese nel circuito ha mostrato e dato segnali positivi a seguito di due anni da incubo in cui l’ultimo ricordo felice rimane la vittoria degli US Open 2020.

In Svezia ha vinto due match e ha disputato i quarti di finale di un torneo ATP prima di arrendersi, per 2-6 7-6(5) 4-6 all’argentino Sebastian Baez uno dei migliori sulla terra rossa: per lui è la seconda semifinale del 2022, dopo quelle del Cile Open e all’Estoril.

Thiem, invece, si porta a casa tutto quello che di buono si è visto. Attualmente è sprofondato al posto numero 339 del ranking e ora scalerà la classifica di 67 posizioni e da lunedì rientrerà nei primi 300 giocatori al mondo.