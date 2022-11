Tennis, Toni Nadal ricorda gli inizi di Ruud

23-11-2022 15:42

È stata una stagione straordinaria quella di Casper Ruud, reduce da due finali slam (perse) e dalla finale delle Nitto Atp persa purtroppo anche questa contro Djokovic. Nonostante la delusione, lo stesso norvegese, ha ammesso che a inizio anno ci avrebbe messo la firma.

Notevole è stata la sua crescita. Ora dopo Torino Ruud si trova in Argentinier per una serie di esibizioni con il suo idolo, Nadal. A 19 anni Ruud è infatti entrato alla Rafa Nadal Academy.

Per questo, a Eurosport, ha parlato Tony Nadal che ha assistito negli anni alla sua crescita: “Ricordo che quando arrivò in accademia, aveva un brutto rovescio perché secondo me aveva un brutto movimento con le gambe. Ora il suo rovescio è abbastanza buono. Ogni anno è migliorato un po’. Ricordo che quando è arrivato in accademia non ha mai pensato di poter diventare il numero 3 al mondo. Ho visto molte delle sue partite ed è un ottimo giocatore. Può diventare il numero uno”.