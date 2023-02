Tennis, Tsitsipas: "Devo rimanere con i piedi per terra"

Il tennista greco, numero 3 al Mondo, ha parlato dopo i match di Coppa Davis

06-02-2023 14:31

Il numero tre al mondo Stefanos Tsitsipas, finalista degli Australian Open 2022, ha parlato dopo il match di Coppa Davis per cui è tornato in campo nel weekend.

Ai microfoni di Sports DNA ha derro: “L’errore più grande che puoi fare quando sei un Top Player è pensare che d’ora in poi ce l’hai fatta, andrai sempre in fondo nei tornei.Avere un’eccessiva sicurezza non ti porterà mai da nessuna parte. La fiducia è importante per poter giocare un buon tennis, ma se hai troppa fiducia in te stesso questo può farti male e può diventare pericoloso”.

Poi il tennista, sempre molto umile nelle dichiarazioni: “La cosa più importante è restare con i piedi per terra, tenere la testa bassa e lavorare, provando a migliorare il proprio arsenale di colpi, questa è la chiave del successo.

Nel complesso comunque sono fiducioso come tennista, so cosa posso ottenere ed ho già dimostrato qualcosa in passato”. Tsitsipas ora lavora al meglio in vista dei prossimi tornei con il sogno titolo di un Grande Slam.

Magari proprio a Parigi dove Tsitsipas aggiunge: “Il Roland Garros è uno dei miei Slam preferiti, a Melbourne c’è un’atmosfera diversa ma io sono cresciuto sulla terra battuta ed adoro giocare li”. Photo Credit: Official Australian Open