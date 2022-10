Tennis, Tsitsipas impressionato da Luca Nardi

06-10-2022 16:20

Luca Nardi è uno dei tanti promettenti tennisti azzurri. Ieri, l’italiano ha quasi sfiorato l’impresa affrontando ad Astana Tsitsipas. Il greco ha faticato e non poco vincendo alla fine con un doppio 7 – 6.

In conferenza stampa, con grande onestà il tennista ha riconosciuto il valore dell’italiano.

“Nardi è un tennista che può giocare e può fare molto bene in futuro. Sono rimasto molto colpito dal suo livello, è riuscito a mantenere questo livello per tutta la sfida. Non ha avuto alcun momento di stop. Ha mostrato un livello impressionante, è davvero incredibile che oggi è stato in grado di mantenere questo livello per tutto questo tempo. Stavo cercando di fare del mio meglio, ho provato a cambiare il più possibile ma il mio avversario mi ha reso la sfida molto più difficile rispetto a quello che avevo progettato”.

E poi: “Ha giocato davvero una buona gara”.