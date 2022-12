Tennis, verso il 2023: i primi tornei della stagione

03-12-2022 13:14

Mentre i tennisti si godono un po’ di meritato relax, prende forma la nuova stagione tennistica in partenza a gennaio 2023. L’anno si è concluso con Coppa Davis e Billie Jean King Cup con le vittorie rispettivamente di Canada e Svizzera.

Come di consueto si ripartirà dall’Australia. Dal 29 all’8 gennaio c’è in programma la competizione mista della United Cup, in programma tra Brisbane, Perth e Sydney. A livello maschile il promo appuntamento importante è il 250 di Adelaide International 1. A questa competizione hanno già confermato la presenza Novak Djokovic e Jannik Sinner.

Dal 9 gennaio, sempre a livello ATP, in programma ad Adelaide l’Adelaide International 2 e con l’ASB Classic di Auckland, in Nuova Zelanda.

A livello WTA si parte quindi con la United Cup e poi il 1 gennaio da Adelaide (Adelaide International 1), che in questo caso è un evento di categoria 500. In contemporanea è previsto anche il torneo femminile 250 ASB Classic di Auckland (una settimana prima rispetto a quello maschile).

Dal 9 gennaio, spazio alll’Adelaide International 2. L’evento clou sarà però da metà mese con l’Australian Open in programma il 16 gennaio con la finale femminile il 28 e quella maschile il 29.