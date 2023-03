Tennis, Wta 1000 di Miami: nella battaglia, si esalta Trevisan

L'azzurra rimonta e vola agli ottavi di finale, liquidando la statunitense Claire Liu con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-4

26-03-2023 09:19

Una battaglia lunga 3 ore e 16 minuti premia Martina Trevisan , che supera l’ostacolo Claire Liu e si qualifica agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami . Successo in rimonta sul cemento per la nostra tennista, che ha perso il primo set 6-4 per poi conquistare i due successivi per 7-5 e 6-4. Agli ottavi dovrà vedersela con la lettone Jelena Ostapenko , numero 24 del seeding.

Il primo parziale porta subito avanti 3-0 Liu. All’ottavo gioco arriva il controbreak da parte di Trevisan, ma successivamente l’americana vince sette punti consecutivi e chiude 6-4 al secondo set point, in 51 minuti di gioco. Nel secondo set si capovolge la situazione con l’azzurra che va sul 3-0. Nel settimo game, però, Liu strappa il servizio. Nel decimo gioco, Trevisan non sfrutta un set point, ma fortunatamente non si abbatte e nel dodicesimo se ne procura altri due, sfruttando il secondo per il 7-5 in 71 minuti di gioco.

Nel set decisivo si lotta eccome. Scambio di break in avvio, poi Liu fallisce una palla break nel terzo e ben tre nel quinto. Trevisan, alla prima possibilità, scappa 4-2. Ma arriva il controbreak della statunitense e poi l’aggancio. Qui l’azzurra tira fuori le unghie: tiene il servizio a zero, poi si procura un match point e lo sfrutta: 6-4 in 76 minuti di battaglia vera.

Un occhio alle statistiche: Trevisan vince 114 punti contro i 109 dell’avversaria e sfrutta 6 delle 11 palle break avute, concedendone però 18 a Liu, 5 delle quali convertite. L’italiana mette in campo il 68% di prime (79/116), ed ottiene il 58% di punti sulla prima (46/79) e il 57% sulla seconda (21/37, con 5 doppi falli).