Tennis, Wta 500 Eastbourne: Giorgi eliminata in semifinale

La maceratese è stata sconfitta in due set dalla numero 9 Daria Kasatkina, che affronterà in finale Madison Keys

30-06-2023 15:13

Disco rosso per Camila Giorgi in semifinale al Wta 500 di Eastbourne. La tennista maceratese ha ceduto in due set a Daria Kasatkina, numero 9 del tabellone, con il punteggio di 2-6. 5-7. Se nel primo parziale, la differenza tra le due atlete è parsa netta, nel secondo c’è stato il risveglio dell’azzurra che, però, sul 5-5, ha poi lasciato gli ultimi due game all’avversaria dopo aver già recuperato un break. In finale, Kasatkina se la vedrà con l’americana Madison Keys che ha battuto la favorita, la connazionale Coco Gauff, numero 5 del torneo di Eastbourne.