Tennis WTA Finals, caos e disorganizzazione: ritardo nel match Sabalenka-Swiatek, la finale slitta a domani

Continuano ad essere un caso le WTA Finals 2023 in corso di svolgimento a Cancun, in Messico: la finale di singolare si disputerà domani invece che oggi come inizialmente previsto

05-11-2023 14:14

Un vero e proprio caso destinato a far discutere e molto. Le WTA Finals stanno vivendo una situazione paradossale e invece di essere l’appuntamento clou della stagione del tennis femminile si stanno rivelando un clamoroso danno di immagine al movimento, destinato a far discutere a lungo.

WTA Finals: la finale slitta a lunedì

Già nel corso degli ultimi giorni le polemiche sull’organizzazione del torneo di Cancun sono state tantissime con la tenniste che stanno protestando animatamente. Ora arriva l’ultima beffa con la finale che invece di giocarsi nella giornata di oggi dovrebbe slittare a domani.

Cancun flagellata dal maltempo: cambia il programma

Tutta colpa del maltempo che sta colpendo la città messicana da giorni e che ha messo in seria difficoltà gli organizzatori. La prima semifinale ha visto la vittoria della statunitense Jessica Pegula contro la connazionale Coco Gauff.

La seconda semifinale del torneo, tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la polacca Iga Swiatek è stata invece sospesa sul primo set sul risultato di 2-1 per la polacca con la bielorussa al servizio. Si dovrebbe tornare in campo questa sera ma non prima delle 22.30 ora italiana. Un match per giunta di grande importanza visto che in caso di vittoria la bielorussa conquistare la posizione numero 1 in classifica alla fine dell’anno, mentre se vincesse la Swiatek sarebbe lei a salire al commando della classifica.

WTA Finals: come cambia il programma

A complicare il programma delle Finals c’è da tenere in considerazione anche il torneo di doppio. Pegula e Gauff che si sono affrontate in semifinale, infatti, tornano in campo per il doppio con il match in programma alle 18.30 (orario italiano) per l’ultimo match della fase a gironi. Poi ci sarà la prima semifinale di doppio e infine la seconda (dopo un po’ di riposo) che potrebbe vedere in campo ancora una volta le due statunitense.

Caos a Cancun: la maldestra organizzazione delle Finals

Le WTA Finals sono diventate un vero e proprio caso. Che la situazione volgesse al disastro si è capito sin dai primi giorni di gara. L’impianto principale è stato ultimato soltanto pochi giorni prima del torneo, doveva essere indoor e invece è diventata una struttura all’aperto (con il maltempo che ci ha messo subito lo zampino, ndr), inoltre le atlete non hanno potuto testare la superficie di gioco e si sono lamentate moltissimo a causa di rimbalzi sbagliati della palla e di una superficie molto lineare.

Quello che doveva essere il momento più importante della stagione del tennis femminile si è dunque rivelato un boomerang con un torneo costantemente spezzettato dal maltempo, flagellato da una pioggia di polemiche e per di più disertato dal pubblico con gli spalti che sono rimasto spesso semivuoti.