Tennis, Wta Madrid: Trevisan supera il turno

La nostra rappresentante ha superato Eugenie Bouchard con il punteggio di 6-2, 7-5, accedendo al terzo turno del torneo

28-04-2023 15:12

Ottima partita di Martina Trevisan, che si è qualificata per il terzo turno del Wta 1000 di Madrid, superando per 6-2, 7-5 Eugenie Bouchard. Per lei è la prima vittoria stagionale sulla terra rossa e ora arriva Alycia Parks o Viktoria Azarenka.

Il primo set per l’azzurra è facile facile: va subito 4-0. Poi perde un break di vantaggio, ma lo recupera e chiude 6-2. Nel secondo set, la nordamericana prova a reagire. Trevisan strappa due volte il servizio, ma subisce a sua volta due break e si va 4-4. All’undicesimo gioco, l’azzurra si costruisce la chance di servire per chiudere il match grazie a orgoglio e grinta, due caratteristiche che non mancano mai nelle corde della nostra atleta. La chiusura è più laboriosa, però: i primi due match point volano via con il dritto lungolinea, il terzo è quello buono con l’errore da fondo campo per la canadese.

Pesa, sul risultato finale, la brutta giornata al servizio per Bouchard: ha vinto solo il 54 per cento dei punti con la prima (27/50) e il 28 per cento con la seconda (5/18), offrendo ben 10 palle break all’avversaria. A sua volta, però, ha sfruttato le tre palle break avute.

Trevisan è la migliore italiana nella classifica Wta e punta a continuare a fare strada a Madrid, anche se adesso l’asticella si alza decisamente.