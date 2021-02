Tennis, WTA Melbourne: Serena Williams vola ai Quarti, out Paolini e Swiatek

E’ una Serena Williams in grande forma quella che sta giocando a Melbourne in questo avvio di stagione. Questa notte a Melbourne si sono giocati infatti gli Ottavi di finale dei tornei di Gippsland Trophy (Melbourne 1) e Yarra Valley Classic (Melbourne 2). Proprio in quest’ultimo Serena Williams ha dato il meglio di se contro l’insidiosa bulgara Pironkova, battuta con il risultato di 6-1;6-4. érimo set che vola via in scioltezza, più combattuto il secondo: adesso la tennista americana nei Quarti affronterà la vincente tra la Pliskova e la Collins.

Lotta fino alla fine Jasmine Paolini allo Gippsland Trophy che, nonostante la vede partire sfavorita, arriva al terzo set e costringe agli straordinari la ceca Muchova che vince il match 6-2;4-6;6-4.

Proseguono nel torneo la Halep e la Svitolina; la Osaka cede un set alla britannica Boulter mentre cede quasi a sorpresa la vincitrice dell’ultimo Roland Garros Iga Swiatek, che, cade nettamente in due set contro la russa Alexandrova.

OMNISPORT | 03-02-2021 13:04