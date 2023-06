Tennis, Wta Nottingham: semaforo rosso per Giorgi

Agli ottavi di finale prevale in tre set la statunitense Mandlik, che aveva avuto un match point già nel secondo set

15-06-2023 15:10

Camila Giorgi lotta, ma perde 2-1 contro la statunitense Mandlik negli ottavi di finale del torneo Wta di Nottingham. L’azzurra, dopo aver perso il primo set, con caparbietà era riuscita a rimontare nel secondo, annullando anche un match point all’avversaria, sul 5-4. Poi, però, ha ceduto ed è stata così eliminata. Il punteggio finale è: 5-7, 7-5, 3-6.

Per l’americana si tratta del primo quarto di finale in carriera in un torneo del circuito Wta. Ora se la vedrà con la francese Alize Cornet, che ieri a sorpresa ha avuto la meglio sulla numero 1 del torneo, la greca Maria Sakkari. Per Giorgi, invece, c’è poco tempo per riflettere sugli errori. La settimana prossima sarà sull’erba di Birmingham, dove sono iscritte anche Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Poi la marchigiana avrà una settimana di pausa prima di Wimbledon.

La prestazione, contro Mandlik, è stata insufficiente al servizio per la bella Camila, che ha messo a segno cinque ace, ma ha anche commesso ben 20 doppi falli. La marchigiana ha trovato grosse difficoltà pure con la seconda, con cui ha conquistato il 36 per cento dei punti. La prima di servizio è entrata solo il 45 per cento delle volte, il che l’ha esposta alle risposte aggressive della sua avversaria.

Giorgi potrà provare a entrare in condizione su questa superficie fin da Birmingham per poi provare a fare bene nel grande appuntamento di Wimbledon. Ma dovrà migliorare molto per avere la meglio sulle avversarie, che arriveranno al campionato del mondo sull’erba agguerritissime.