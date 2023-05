Tennis, Zeppieri centra la qualificazione nel main draw del Roland Garros

Per il secondo anno di fila è nel tabellone principale

25-05-2023 13:10

Per il secondo anno di fila l’azzurro Giulio Zeppieri accede al tabellone principale del Roland Garros. L’italiano si è guadagnato l’accesso al main draw della seconda prova Slam dopo aver battuto all’ultimo turno di qualificazione il portoghese Frederico Ferreira silva con il risultato di 64 61 in 1 ora e 23 minuti di partita.

Solo domani Zeppieri scoprirà il nome del suo avversario, al temine quindi delle qualificazioni e del sorteggio del tabellone principale.

Già fuori il romano Matteo Gigante che si è arreso, ieria, a Bagnis, 33enne argentino numero 124 del ranking. Si gioca invece il tutto per tutto Vavassori ancora in corsa per un posto nel main draw.