Tennis, Zverev ci crede: "Mi manca solo il ritmo partita"

Il tedesco è impegnato nel primo turno di Dubai

28-02-2023 12:10

Alexander Zverev da poco è tornato a calcare il circuito ATP da quando ha rimediato il brutto infortunio lo scorso anno al Roland Garros.

Questa settimana il tedesco sarà impegnato a Dubai: all’esordio ha superto l’ostico e giovane Jiri Lehecka.

In conferenza stampa ha detto: “Non è stata la mia partita migliore, soprattutto nel primo set le cose non sono andate bene, ma è stato molto importante per me voltare pagina e trovare la chiave per vincere. Sono contento di esserci riuscito, sono sicuro che giocherò meglio nella prossima partita. A Doha ho fatto il mio miglior torneo ed anche se ho perso ricordo di aver giocato un ottimo match.Qui a Dubai mi sono mosso meglio dopo il primo set e sono felice delle mie sensazioni. Spero che presto arrivi il mio tennis. Alla fine non credo di dover migliorare nulla in un giorno, devo solo trovare il ritmo partita, in allenamento le cose funzionano.Più partite giocherò e più troverò consistenza, ho bisogno di partite, l’ho sempre detto in passato ed ora è ancora più importante dopo sette mesi lontano dai campi”.