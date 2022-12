Tennis, Zverev torna e batte Djokovic

21-12-2022 16:50

La nuova stagione è alle porte con i tennisti impegnati con vari tornei di esibizione.

Nella serata di ieri è andato in scena un match di tutto rispetto in occasione della World Tennis League alla Coca-Cola Arena di Dubai, tra Alexander Zverev e Novak Djokovic, Nonostante i vari mesi di stop per infortunio subito al Roland Garros, il tedesco si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4 lanciando buoni segnali per il 2023.

“L’atmosfera era fantastica, mi è mancato essere sul campo, mi è mancato giocare di fronte a questo tipo di folla, in questi stadi. Sapevo che avrei dovuto giocare il miglior tennis che abbia giocato negli ultimi sette mesi, il che non era poi così difficile, ma sono felice di ottenere la mia prima vittoria da tanto tempo”.