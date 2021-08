Tensioni nell'atletica italiana, Gianmarco Tamberi prende posizione

Tensioni più o meno inattese covano sotto al fuoco dell’entusiasmo e degli straordinari risultati raccolti dall’atletica italiana a Tokyo 2020.

Le cinque medaglie d’oro pongono il movimento italiano ai vertici, in particolare a livello europeo, eppure il futuro è un’incognita.

Il contratto di Antonio La Torre, direttore tecnico della velocità, è in scadenza a fine settembre e da Tokyo il presidente federale Stefano Mei, in carica da fine gennaio, non si è sbilanciato: “Ne parleremo a tempo debito, io piuttosto che di persone preferisco parlare di modelli da seguire”.

I contratti di La Torre e degli altri tecnici appartengono alla gestione federale precedente, quella di Alfio Giomi, e il futuro è da scrivere.

Sul tema è intanto intervenuto direttamente anche Gianmarco Tamberi, che in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ ha elogiato e ringraziato Giomi:

“Dietro questi risultati c’è il lavcoro durissimo di chi non si è mai arreso quando i risultati non arrivavano. Penso ad Alfio Giomi, l’ex presidente federale: con me è stato immenso, mi ha fatto lavorare nel miglior modo possibile mettendomi nelle condizioni di allenarmi e lavorare al top risolvendo ogni problema”.

Segue un vero e proprio appello a Mei: “La gestione federale precedente ha lavorato tanto e bene e i risultati sono esplosi di colpo. I cinque ori non me li aspettavo, ma sentivo che nell’aria qualcosa era cambiato. Sono certo che Stefano Mei, il nuovo presidente, saprà raccogliere questa energia positiva: non possiamo fermarci qui”.

