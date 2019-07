Teotino: "Milan, sul mercato Boban può realizzare l’impossibile"

Finora quello del Milan è stato un mercato con i piedi ben piantati per terra: i giocatori arrivati in rossonero – come quelli nel mirino di Paolo Maldini e Zvonimir Boban – hanno tre caratteristiche precise, ovvero talento, giovane età e un costo contenuto sia in fatto di cartellino che di ingaggio. Ecco perché l’indiscrezione che voleva il Milan interessato a Luka Modric appare a molti una pura fantasia: il fuoriclasse croato ha superato da un pezzo i 30 anni e inoltre dovrebbe lasciare il Real Madrid per approdare in un club che non gioca neanche l’Europa League. Nonostante queste condizioni non proprio favorevoli, però, c’è chi pensa che davvero i rossoneri possano riuscire a portare Modric a Milano.

“BOBAN PUO’”. Tra loro c’è anche Gianfranco Teotino, secondo cui il Milan rimane un club diverso dagli altri e, soprattutto, può contare su un dirigente capace di realizzare l’impossibile. “Boban – ha dichiarato Teotino a Sky Sport – è l’unico al mondo che può provare a rendere possibile un’operazione impossibile. Quando prendi un campione di questo tipo migliori anche gli altri giocatori, il Milan ne ha un grande bisogno”. Sul bisogno di Modric da parte del Milan Teotino è anche tornato stamattina a Radio Sportiva. Secondo il giornalista, infatti, la qualità del croato giustificherebbe un’eccezione ai progetti rossoneri per la campagna acquisti. “Modric sarebbe un colpo tale da giustificare qualche sacrificio. Il costo del cartellino oggi non sarebbe all’altezza della qualità e della storia del giocatore, ma il problema è l’ingaggio. Campioni così muovono altri giocatori”.

CESSIONE IN ARRIVO. Secondo Teotino, infine, l’arrivo di Modric potrebbe ridare entusiasmo all’ambiente: per finanziarlo, il Milan potrebbe anche pianificare qualche cessione eccellente. “Non escludo che da qui alla fine del mercato possa cedere qualche giocatore importante per finanziare altre mosse – ha concluso il giornalista – . Ad oggi il mercato è insufficiente per una squadra che vuol essere competitiva”.

