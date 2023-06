Ternana: Bandecchi lascia la presidenza

Il neo sindaco di Terni ha deciso di lasciare anche l'Università Niccolò Cusano. Tagliavento amministratore unico del club

19-06-2023 09:37

Terremoto in casa Ternana. Ieri sera il presidente Stefano Bandecchi, eletto da poche settimane sindaco della città di Terni, ha annunciato le sue dimissioni dal club che milita in Serie B. Queste le sue parole: “Sto dando le dimissioni da presidente da presidente dell’Università Niccolò Cusano e Ternana Sarà Paolo Tagliavento (ex arbitro, ndr) l’amministratore unico. Il presidente della Ternana sarà un altro. Bandecchi ha lasciato tutti gli incarichi e non conta più niente né all’interno della Ternana né di Unicusano”. Si attendono novità nei prossimi giorni per capire chi sarà il nuovo numero uno dei rossoverdi.