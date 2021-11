24-11-2021 11:48

Due calciatori della Ternana, Antonio Palumbo e Marino Defendi, sono risultati positivi al Covid-19: lo ha comunicato lo stesso club la cui squadra milita attualmente in Serie B. Entrambi sono in buona salute e si trovano in isolamento, mentre tutto il resto della squadra è risultato negativo al test. Per i rossoverdi sono i primi casi di Covid dall’inizio dell’emergenza pandemia.

OMNISPORT