Entella e Ternana, la Serie B passa per l'Umbria: domenica contro Gubbio e Perugia, liguri a +2

Le due squadre, in classifica, sono separate solamente da due lunghezze. Nel prossimo turno le Fere avranno il derby col Perugia, impegno a Gubbio per i liguri

Il testa a testa tra Entella e Ternana è pronto a entrare nella parte rovente. Un finale di stagione infuocato alla luce della minima distanza in classifica di due sole lunghezze e con uno scontro diretto ancora tutto da vivere all’ultima giornata della stagione regolare. Ma non finisce qui perché nel prossimo turno l’Umbria diventerà un importante crocevia per le due squadre, visto che le fere saranno impegnate nel derby contro i rivali del Perugia; i liguri, invece, sono attesi dalla trasferta di Gubbio con i lupi dell’Ingino che vanno a caccia di un posto play-off.

Il calendario dell’Entella

Situazione apertissima, come sta accadendo nel girone A tra Padova e Vicenza e nel girone C tra Cerignola e Avellino. La Virtus Entella, forte dei 71 punti conquistati in trentadue partite, domina il girone B di Serie C, a due lunghezze di vantaggio sulla Ternana. La squadra di Fabio Gallo, nel prossimo turno sarà impegnata contro il Gubbio in una sfida che all’andata fu decisa dalla doppietta di Guiu (nel mezzo la rete del parziale 1-1 realizzata dall’ex Bari Corsinelli). Superato l’ostacolo Gubbio, l’armata biancazzurra affronterà poi Torres e Ascoli, entrambe tra le mura amiche, prima di far visita al quotato Pescara il 13 aprile. Ultime due partite di fuoco per i liguri che se la vedranno con la sorpresa Pineto e Ternana, in uno scontro diretto al fotofinish che designerà una volta per tutte chi si assicurerà la poltrona più ambita.

Giornata 33: Gubbio- Entella

Giornata 34: Entella -Torres

-Torres Giornata 35: Entella -Ascoli

-Ascoli Giornata 36: Pescara- Entella

Giornata 37: Pineto- Entella

Giornata 38: Entella-Ternana

Il calendario della Ternana

Più morbido, almeno sulla carta, il percorso delle Fere. I rossoverdi, infatti, inaugureranno il ciclo di partite nel derby sentitissimo contro il Perugia. Il grifone, infatti, sotto la cura di Vincenzo Cangelosi è rinato conquistando dieci punti nelle ultime quattro gare disputate. La squadra biancorossa, infatti, dopo un campionato fatto di alti e bassi con Zauli in panchina (esonerato nel mese di febbraio), è riuscita a risollevarsi, portandosi fino alle porte della zona play-off, adesso distante solamente due lunghezze. Ternana che poi sarà impegnata nella tana della Lucchese, prima di far ritorno al Libero Liberati quando arriverà il Carpi. Milan U23 e Pianese le altre sfide e il delicato scontro diretto contro la Virtus Entella all’ultima giornata di campionato.

Giornata 33: Ternana -Perugia

-Perugia Giornata 34: Lucchese- Ternana

Giornata 35: Ternana -Carpi

-Carpi Giornata 36: Milan U23- Ternana

Giornata 37: Ternana -Pianese

-Pianese Giornata 38: Entella-Ternana

L’Umbria crocevia per la Serie B

La regione umbra, come nei classici film western, sarà il terreno di battaglia della prossima giornata (seppur a distanza). I biancazzurri liguri, infatti, sono impegnati nella complicata trasferta di Gubbio; derby, invece, per la Ternana contro gli acerrimi rivali del Perugia. Sullo scontro al vertice, è intervenuto Marcello Di Giuseppe, direttore sportivo del Pineto, il quale ha detto la sua su l’appassionante duello: “Sarà decisivo lo scontro diretto dell’ultima giornata, una sorta di spareggio tra Virtus Entella e Ternana. Hanno caratteristiche diverse: una è squadra di categoria, l’altra ha grandi individualità”. Il suo Pineto intreccerà la strada della Virtus Entella alla penultima giornata di campionato.