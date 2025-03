Padova e Vicenza si giocano la Serie B in sei partite, cosa dice il calendario

Le due squadre, separate da solamente quattro punti, si giocano la promozione in Serie B nelle ultime sei partite in programma. Ecco cosa dice il calendario di entrambe

Il faccia a faccia alla Balboa e Ivan Drago come nel celebre Rocky IV è pronto a entrare nel vivo. A sei giornate dal termine della stagione regolare, infatti, la classifica del girone A di serie C diche che Padova e Vicenza, separate da quattro punti in classifica, si giocano la stagione nella volata finale per la promozione in Serie B. Ma chi la spunterà? Il calendario delle due corazzate, che hanno dominato per lunghi tratti il campionato, diventa sempre più un fattore determinante e cruciale.

Il calendario del Padova

La capolista, dopo aver lapidato un vantaggio di nove punti sull’antagonista principale, si è ritrovata nel posticipo di lunedì sera contro la Pergolettese, trovando tre gettoni fondamentali in pieno recupero grazie alla rete dell’ex Cremonese Buonaiuto.

Biancoscudati che hanno approfittato anche del mezzo passo falso esterno del Vicenza, fermato sul pari da un Lecco straripante. Il Padova nel prossimo turno affronterà allo stadio Silvio Piola il Novara, formazione che sulla carta proverà a entrare nella griglia play-off, dopo aver acquisito e certificato la permanenza in categoria.

Quindi poi sarà la volta dell’Atalanta U23 (sempre in trasferta), prima di far ritorno tra le mura amiche contro il Lecco. La squadra di Matteo Andreoletti successivamente se la vedrà con Triestina (invischiata nella lotta per non retrocedere) e il fanalino di coda Union Clodiense e chiuderà il proprio percorso a Lumezzane.

Le ultime sei partite del Padova

Giornata 33: Novara- Padova

Giornata 34: Atalanta U23- Padova

Giornata 35: Padova -Lecco

-Lecco Giornata 36: Triestina- Padova

Giornata 37: Padova -Union Clodiense

-Union Clodiense Giornata 38: Lumezzane-Padova

Il calendario del Vicenza

Di rincorsa, come in tutta la stagione, il Vicenza cercherà a rimanere aggrappato al sogno chiamato Serie B. La squadra veneta, infatti, nella serata di ieri, non è andata oltre il pareggio contro il Lecco, segno “X” che ha complicato i piani della squadra di Stefano Vecchi visto che i punti dalla vetta, adesso, sono ben quattro.

Terribile il calendario per i biancorossi che nelle prossime tre gare affronteranno formazioni di basso rango, ma che venderanno cara la pelle per rimanere in Serie C. Il Vicenza, infatti, inaugura il mini-ciclo di partite contro il Caldiero Terme (derby veneto); poi sarà la volta di Pro Vercelli (diciassettesima) e Union Clodiense. Quindi impegno complicato nella tana della Virtus Verona alla 36esima giornata; prima di chiudere la stagione regolare contro Triestina (al Romeo Menti) e a Trento, quarta forza del girone A.

Le ultime sei partite del Vicenza