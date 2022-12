27-12-2022 18:06

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Ottavo posto in classifica in serie B ma una sconfitta pesante sembra mettere tutto in discussione. E’ quanto sta accadendo in casa Ternana, con la squadra umbra che ieri ha rimediato una sconfitta pesante contro la prima della classe, il Frosinone, e subito prima di Natale aveva perso 3-0 in casa con il Como.

Ternana: arriva la dura contestazione dei tifosi

Dopo la sconfitta con la capolista Frosinone, i tifosi della Ternana hanno deciso di contestare la squadra che oltre alla sconfitta ed al momento negativo, rimedia anche una multa di 2000 euro perché i propri tifosi a fine gara hanno lanciato una bottiglietta d’acqua e una monetine. Il tutto è avvenuto al termine della gara con la formazione ciociara con il presidente Bandecchi che è andato anche sotto il settore dello stadio dove erano assiepati i tifosi rossoverdi.

Ternana: la dura replica di Bandecchi via social

Ma il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, non ci sta e decide di usare i social ed in particolare la sua pagina Instagram per rispondere, decisamente a tono, ai suoi tifosi: “Voi non vi meritate un ca…, siete solo degli esaltati nei momenti positivi e delle me… inutili in quelli negativi, collegate il cervello che solo così sarete utili, sennò smettete di rompermi i cog…. perché la bottiglia di oggi ve la rimetterò nel c… Io non sopporto i dementi”.

Bandecchi non arretra: Non cerco il consenso di queste persone

Stefano Bandecchi, che è anche candidato a sindaco di Terni, non arretra e ribadisce il suo messaggio anche nel corso di un’intervista all’Ansa: “A me non interessa se loro sono in mille, io sono sempre lo stesso, sono quello che sta cercando di salvare la Teofan e rilevare l’Interpan, che pensa ai pacchi di Natale per le famiglie in difficoltà. Ma nessuno può dirmi cosa devo fare. Troppo facile esaltarsi quando le cose vanno bene e sparare quando ci sono delle difficoltà”.

“I ragazzi si stanno ricalibrando sulle nuove idee tattiche del nuovo allenatore (Andreazzoli ha preso il posto di Cristiano Lucarelli). Lo sa che farò quando otterremo nuovi successi? Festeggerò per conto mio a Roma”. E sulla sua candidatura a sindaco dopo queste polemiche: “Qualcuno mi dice che dicendo ciò che penso non sarò eletto. Io le dico che non ho alcuna intenzione di essere un sindaco simpatico. E’ piena la politica di gente simpatica”.