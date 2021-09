Ternana, Partipilo: "Ci sta girando male. Ma la squadra c'è"

Era partita col botto la stagione della Ternana. Non più tardi di un mese fa infatti, la matricola terribile faceva parlare di sè dopo aver preso a schiaffi il ben più quotato Bologna nell’esordio in Coppa Italia. Un rocambolesco 5-4 al Dall’Ara aveva meritatamente permesso alla squadra di Lucarelli di accedere al turno successivo e di presentarsi al campionato di Serie B come una possibile outsider.

Invece per adesso le cose in campionato non vanno secondo i pronostici. 0 punti dopo tre giornate frutto ovviamente di tre ko: due interni contro Brescia e Pisa e uno esterno a Reggio Calabria.

Dopo l’esordio con la maglia della Ternana nella sconfitta contro il Pisa Anthony Partipilo, attaccante della formazione di Cristiano Lucarelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TernanaTime sul difficile inizio di stagione delle Fere con tre sconfitte in altrettante giornate di campionato.

“Le motivazioni? Se lo sapevamo sicuramente stavamo parlando di un’altra cosa. Ci sta mancando il risultato ma la squadra c’è. Anche sabato, nel primo tempo la squadra ha creato. Ci sono stati poi errori individuali e in questo campionato come sbagli ti purgano. Stiamo lavorando per migliorare. Sono convinto che con il lavoro e con il gruppo ne usciremo alla grande […] Ci sta girando un po’ male. Tutti insieme ci alleniamo tutti insieme da quindici venti giorni al massimo. Un po’ di tempo per assimilare le cose del mister ci vuole. Non è un alibi. Nell’arco di poco tempo dobbiamo cercare di mettere in campo quello che abbiamo sempre fatto. Il mister è tranquillo, sa quello che possiamo e dobbiamo fare. Sono convinto che a breve tempo vedrete il risultato. Calendario difficile? Ci sono Monza, Parma, SPAL, Cremonese. Squadre importanti con obiettivi importanti. Per me ogni partita deve essere uno stimolo. Se non è stimolante una partita di B uno non può giocare a calcio”.

OMNISPORT | 14-09-2021 14:35