La ginnastica ritmica è stata travolta da giorni da uno scandalo senza precedenti, almeno in Italia. Denunce di ginnaste vittime di violenze psicologiche e abusi che hanno spesso portato le atlete a problemi di alimentazione. A oggi è stata commissariata l’Accademia di Desio e ha parlato anche il numero uno del Coni, Giovanni Malagò.

Si susseguono testimonianze e news sul caso della ginnastica ritmica. A Repubblica ne ha parlato il numero uno del Coni, Giovanni Malagò. Malagò già in settimana aveva preso parte a un vertice con il Ministro Abodi e il Presidente di Federginnastica Gherardo Tecchi.

“Da presidente del Coni mi devo scusare, ma devo anche invitare a non fare di tutta l’erba un fascio – e poi – Fino a poco tempo fa gli allenatori facevano tutti i mestieri insieme, gli psicologi, i nutrizionisti. Oggi fanno corsi di formazione , si preparano. Il centro federale della ritmica di Desio è un esempio: ci sono svariate professionalità e tutte di alto livello. Non è un caso che i fatti di cui parliamo non siano recentissimi”.

Nel mondo della ritmica Emanuela Maccarani è una eccellenza, con la sua guida le Farfalle hanno vinto medaglie e titoli importanti. Oggi la D.T ha perso qualsiasi altro ruolo dopo il commissariamento e continua solo ad allenare.

“Emanuela è in assoluto l’allenatrice che ha vinto più titoli. È straordinaria dal punto di vista umano e professionale. Non credo ci siano motivi per mettere in discussione il suo ruolo in Giunta. Il presidente Tecchi ha voluto dare un segnale, non trasformiamolo in un’anticipazione di giudizio: un conto è la struttura commissariata, un conto è il suo ruolo. Le attuali Farfalle sono legate in modo formidabile a Emanuela e non credo siano plagiate”.